«У них просто невероятная любовь»: Ирина Дубцова откровенно рассказала о романе 18-летнего сына

Полгода назад стало известно, что 18-летний сын певицы Ирины Дубцовой Артем состоит в отношениях с 17-летней дочерью кинорежиссера Павла Худякова Антониной. В беседе с Ляйсан Утяшевой в ее YouTube-шоу «Дерзкая готовка» артистка откровенно рассказала о романе сына.

Ирина Дубцова призналась, что ей настолько понравилась избранница Артема, что она воспринимает ее как дочь.

«У них просто невероятная любовь. Это первая любовь и у него, и у нее — они безумно счастливы. Вот вчера буквально отметили полгода и улетели на полтора месяца. <…> Я Тоню люблю как дочку свою», — заявила певица.

По словам Ирины Дубцовой, у нее сложились хорошие отношения с семьей девушки. Артистка уже успела съездить в отпуск вместе с Антониной и ее отцом.

«Мы все прекрасно ладим. Недавно состоялось важное знакомство Тони с моей мамой. Для Темы бабушка — это суперважный человек в жизни», — поделилась Ирина Дубцова.

Примечательно, что о своей личной жизни знаменитость предпочитает не распространяться. После разрыва с диджеем Леонидом Руденко в 2015 году Ирина Дубцова не афиширует отношения с мужчинами.

Напомним, с 2004 по 2008 год певица состояла в браке с солистом группы Plazma Романом Черницыным. У экс-супругов есть 18-летний сын Артем. После развода Ирина Дубцова два года встречалась с бизнесменом и стоматологом Тиграном Мальянцем, а с 2014 по 2015 год — с Леонидом Руденко.

Ранее мы писали о том, что Ирина Дубцова резко ответила хейтерам сына и его возлюбленной.