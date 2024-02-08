Веселая бабушка покорила танцем Сергея Лазарева на его концерте в Коми: что о ней известно

Певец Сергей Лазарев не смог пройти мимо видео со своего концерта, на котором бабушка зажигательно двигается под его песню. Артист опубликовал ролик и назвал женщину «главной звездочкой» своего выступления в Коми.

В соцсетях разлетелись кадры, на которых бабушка с улыбкой танцует под хит Лазарева «Я не могу молчать». Сам артист тоже обратил внимание на свою поклонницу и уделил ей пост в личном микроблоге. Женщина покорила певца своими движениями и хорошим настроением.

«Посмотрите, какая милая бабушка и как она зажигает! Два часа без остановки! Столько энергии! Дай Бог здоровья! Прекрасный концерт! На улице –30 °C, а в зале было +30 °C! Спасибо, Сыктывкар!» — написал он в соцсетях.

Подписчики поддержали знаменитость и написали, что бабушка заряжает всех вокруг своим настроением. А одна из поклонниц рассказала, что женщина на видео не в первый раз попадает в поле зрения артистов. Оказалось, что она зажигательно двигалась и на других выступлениях. В Сети ее называют «диско-бабушкой».

«Эта бабулечка не пропускает ни одного концерта у нас в городе и всегда так пляшет», – отметили в комментариях Лазарева.

Как сообщает aif.ru, героиню ролика зовут Лидия Уляшева. Она не первый год покоряет сердца людей. Ее видели на концертах группы «Руки вверх!» и других популярных музыкантов.

Ранее мы писали о том, как Сергей Лазарев прокомментировал вокальные данные сына. Певец не стал его хвалить, а сказал правду.