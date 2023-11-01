Весь в папу: молодая жена Евгения Петросяна рассказала о взрослых увлечениях трехлетнего сына

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна рассказала о новых увлечениях трехлетнего сына Вагана. По словам 34-летней Татьяны Брухуновой, мальчик растет очень творческим, поэтому она старается поддерживать любые его начинания.

Так, Ваган попросил родителей подарить ему фотоаппарат, чтобы самостоятельно делать снимки.

«Я, всячески поощряя любую творческую инициативу сына, незамедлительно откликнулась. Пока Вагашины снимки далеки от того, чтобы их печатать в фотокнигах», —приводит Teleprogramma.pro слова жены Петросяна.

Она также добавила, что мальчик еще очень полюбил театр. В прошлом месяце он посмотрел «Сказку о Царе Салтане» в Малом театре и спокойно сидел два с половиной часа, пока шло представление.

«Как заинтересованно Ваган смотрит на сцену! А ведь ему всего три с половиной года!» — подчеркнула Брухунова.

Ранее молодая жена Петросяна призналась, что осенью любит согреваться в объятиях мужа. 34-летняя Татьяна Брухунова уже четыре года счастлива в браке со знаменитостью. Несмотря на большую разницу в возрасте, супруги чувствуют себя гармонично и проводят много времени вместе.