НАШ ШОУБИЗ
14:27, 15 сентября 2023
1 мин.

«Весь в маму и дедушку»: сын Жанны Фриске поразил ее сестру на редком видео

10-летний сын покойной Жанны Фриске Платон поразил сестру певицы на видео.

«Весь в маму и дедушку»: сын Жанны Фриске поразил ее сестру на редком видео

© Tarakanov Vadim/ EAST NEWS

Сестра Жанны Фриске поделилась в соцсетях видео с 10-летним сыном певицы. Подросший Платон поразил свою тетю Наталью на редких кадрах. Об этом сообщает The Voice.

Телеведущий Дмитрий Шепелев не так часто показывает сына от покойной артистки. А родные Жанны из-за сложных отношений с мужчиной совсем не видят мальчика. На днях в Сети появился ролик, на котором Платон комментировал песни, популярные в год рождения его папы. На кадрах мальчик был в белой футболке и коричневой кепке. Он много улыбался.

«Мы очень гордимся тобой, Платош. Ты очень талантливый мальчик, весь в маму и дедушку. А как ты на маму похож, я уж говорить не буду. Думаю и так все видно всем», – написала Наталья.

Подписчики девушки поддержали ее и отметили, что мальчик действительно очень похож на Жанну. У него такая же добрая и лучезарная улыбка.

Оказалось, что школьник увлекается музыкой. Ему нравится играть на гитаре, а во время съемок видео он подпевал певцу с мировой славой Элтону Джону. Возможно, в будущем мальчик свяжет свою жизнь с творчеством.

Ранее мы писали о том, как Дмитрий Шепелев пожаловался на телефонные атаки после публичной критики. Возвращение телеведущего на российское ТВ обернулось большим скандалом. Напомним, Дмитрий Шепелев стал ведущим шоу про животных «В кругу друзей».

Новости партнеров
О чем говорят