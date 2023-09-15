«Весь в маму и дедушку»: сын Жанны Фриске поразил ее сестру на редком видео

Сестра Жанны Фриске поделилась в соцсетях видео с 10-летним сыном певицы. Подросший Платон поразил свою тетю Наталью на редких кадрах. Об этом сообщает The Voice.

Телеведущий Дмитрий Шепелев не так часто показывает сына от покойной артистки. А родные Жанны из-за сложных отношений с мужчиной совсем не видят мальчика. На днях в Сети появился ролик, на котором Платон комментировал песни, популярные в год рождения его папы. На кадрах мальчик был в белой футболке и коричневой кепке. Он много улыбался.

«Мы очень гордимся тобой, Платош. Ты очень талантливый мальчик, весь в маму и дедушку. А как ты на маму похож, я уж говорить не буду. Думаю и так все видно всем», – написала Наталья.

Подписчики девушки поддержали ее и отметили, что мальчик действительно очень похож на Жанну. У него такая же добрая и лучезарная улыбка.

Оказалось, что школьник увлекается музыкой. Ему нравится играть на гитаре, а во время съемок видео он подпевал певцу с мировой славой Элтону Джону. Возможно, в будущем мальчик свяжет свою жизнь с творчеством.

Ранее мы писали о том, как Дмитрий Шепелев пожаловался на телефонные атаки после публичной критики. Возвращение телеведущего на российское ТВ обернулось большим скандалом. Напомним, Дмитрий Шепелев стал ведущим шоу про животных «В кругу друзей».