Дмитрий Шепелев пожаловался на телефонные атаки после публичной критики

Дмитрий Шепелев прервал молчание и высказался после обвинений в лицемерии, об этом сообщает портал Вокруг.тв.

Возвращение телеведущего на российское ТВ обернулось большим скандалом. Напомним, Дмитрий Шепелев стал ведущим шоу про животных «В кругу друзей». Однако новая должность знаменитости понравилась не всем. Так, отец Жанны Фриске заявил, что Шепелев избивал их собаку, когда был в браке с певицей.

«У нас жила собачка небольшая — джек-рассел-терьер, милая, добрая. Так Шепелев ее ударил ногой. После этого джек-рассел прятался от него», — рассказал Владимир Фриске.

Яну Поплавскую тоже не устроило возвращение ведущего на телевидение. Она припомнила его политическую позицию и назвала его «лживым лицом».

Спустя несколько дней Дмитрий прокомментировал в своих соцсетях ситуацию. Он выложил скриншот, на котором видны десятки пропущенных звонков от журналистов.

«Если кому интересно, как выглядит телефон человека в эпицентре скандала, то вот», — написал Шепелев.

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