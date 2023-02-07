Весь в черном, но с накаченным мужчиной: Киркоров поспешно улетел из США в другую страну

В конце января Филипп Киркоров, воспользовавшись вторым паспортом, улетел из России в США. Там он провел время в компании друзей, посещая элитные магазины и самые дорогие рестораны. Также на днях певец стал гостем на премии «Грэмми», однако после этого поспешно уехал в аэропорт и отправился в другую страну.

О новом местоположении артиста стало известно благодаря его поклонникам. Они засняли Филиппа в компании какого-то накаченного мужчины на пляже Таиланда. Он был одет во все черное, однако от фанатов за границей не скрывался. После недавней пластической операции Киркорову это и ни к чему – у него теперь постройневшая фигура и точеный пресс.

Напомним, что звездный хирург Тимур Хайдаров уже работал с телом блогера Давы, поэтому просьба Филиппа была для него легко исполнима. Специалист рассказывал, что немного изменил лицо артиста, а также откачал жир с живота и добавил рельеф.

Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова высмеяли за образ на премии «Грэмми», а также за то, что его проигнорировала певица Мадонна.