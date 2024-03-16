«Весь театр — это он»: Юрий Васильев вспомнил пророческие слова Александра Ширвиндта

Ведущий актер Театра сатиры Юрий Васильев, который проработал с народным артистом России Александром Ширвиндтом 48 лет, в беседе с mk.ru рассказал об актере и вспомнил яркие моменты с ним и его запоминающиеся слова.

Юрий Васильев признался, что накануне нашел книгу Александра Ширвиндта «Отрывки из обрывков» с надписью: «Юрочке Васильеву, соавтору жизни, творчества и дружбы. Твой Ширвиндт», и на него нахлынули воспоминания.

Артист вспомнил, как однажды Александр Ширвиндт произнес пророческие слова.

«Воспоминания — как вспышки. Летим из Риги в самолете после смерти Андрея Миронова. Шура хорошо держался. Правда, курил много. И вот в самолете, где в то время еще можно было выходить и курить, он вдруг встал и ко всем нам обратился: „Я вами доволен“. А ведь он не был тогда худруком», — рассказал актер.

Коллега Александра Ширвиндта признался, что к смерти он относился иронично.

«Это его знаменитое выражение: „Надо быть ближе к земле“. Он любил повторять его на всех юбилеях, которые блестяще вел», — отметил артист.

По словам Юрия Васильева, Александру Ширвиндту не было равных в реакции на шутки.

«Всегда молниеносная реакция на любую шутку. Все профессиональные остряки знали, что с Ширвиндтом шутить опасно. <…> Тут он был абсолютным королем. Перешутить его было нельзя», — подчеркнул актер.

Вспоминая о народном артисте, Юрий Васильев заявил, что Александр Ширвиндт олицетворяет собой весь театр.

«А сейчас, когда его не стало, все только и повторяют: „Он — лицо театра, лицо театра...“ Неправда: весь театр — это он», — заключил артист.

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