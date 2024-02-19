«Весь шоу-бизнес знал»: Андрей Губин рассекретил неудачные романы Аллы Пугачевой

Певец Андрей Губин рассказал, что артистка Алла Пугачева не только на сцене переживала сильные эмоции, но и в жизни. Ее тревожили несложившиеся отношения с мужчинами.

«Она очень сильно переживала из-за своих неудачных романов с мужчинами… Весь шоу-бизнес знал, что личная жизнь ее складывалась не всегда так, как она хотела», - рассказал Губин сайту Woman.ru.

По словам музыканта, такие ситуации доставляли Примадонне «много тревог и переживаний». Поэтому певица иногда не обращала внимание на чужие судьбы и пыталась разобраться со своими проблемами.

Губин поделился мнением, что «перекрывать кислород» другим артистам не в ее характере. Пугачева, считает он, не могла поддерживать всех подряд.

Для Губина певица является «номером один». Он отметил вокальный талант Пугачевой: «лучшее не пел никто в мире». Губин рассказал, что артистка умела расставлять акценты и обладала богатым спектром приемов.

Ранее сообщалось, что Губин планирует возобновить карьеру. Он может вернуться на сцену в 2024 году. Артист готов выступать за 700 тыс. рублей. Но перед этим Губину надо поправить здоровье и исправить проблемы с дикцией и мимикой.