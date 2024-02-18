Певец Андрей Губин планирует вернуться на сцену и отправиться на гастроли в 2024 году

Певец Андрей Губин планирует возобновить карьеру в 2024 году и провести гастрольный тур в России за 700 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что организаторы уже готовят программу выступлений и надеются, что артист поправит здоровье. По данным канала, для того чтобы иметь возможность выступать на сцене, Андрею Губину предстоит побороть проблемы с дикцией и мимикой.

«Если все сложится удачно, то певец аккуратно ворвется с боевичками про „Танцы “ и „Таких девушек как звезды“», — пишет Mash.

Напомним, сам Андрей Губин в августе 2023 года заявил, что не планирует возвращаться на сцену. Артист рассказал, что создает новую музыку, но не собирается выступать на публике. Однако спустя время звезда 90-х решил возобновить карьеру.

Одной из причин, по которой певец не хотел возвращаться на сцену, были серьезные проблемы со здоровьем. Уже 15 лет он борется с неврологическим заболеванием. Андрею Губину диагностировали левостороннюю прозопалгию. Кроме того, артист заявлял о проблемах с сердцем.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Губин рассказал о бывших девушках.