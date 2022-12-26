Вес перевалил за 140 килограммов: Никита Ефремов напугал фанатов изменениями во внешности

В 2020 году суд выдвинул популярному актеру Михаилу Ефремову обвинения в нарушении правил дорожного движения, приведшим к смерти человека. Он был приговорен к восьми годам колонии общего режима. С тех пор вся семья артиста до сих пор находится под пристальным вниманием. Особенно СМИ и поклонники следят за его сыном Никитой, который обычно предпочитает не комментировать произошедшее с отцом.

После смертельной аварии Никита Ефремов вышел на связь с подписчиками и выразил свои соболезнования семье погибшего. Больше он практически не возвращался к этой теме. Сын даже не пришел к отцу в его день рождения в этом году и объяснил это тем, что Михаил сам не хочет, чтобы его навещали близкие и видели за решеткой.

Чтобы отвлечься от семейной драмы, Никита сейчас очень много работает и берется за самые необычные проекты и предложения. Одним из последних таких стала роль в новом сезоне популярного сериала «Содержанки» онлайн-сервиса START. На новых кадрах, на которых появился Ефремов, поклонники его совершенно не узнали. Актер перевоплотился в 140-килограммового чиновника Аркадия Булавкина. Чтобы воплотить его образ на экране гримерам приходилось каждый раз прикладывать много усилий, ведь нужно было визуально прибавить Ефремову минимум 70 килограммов.

Герой Никиты Ефремова – это довольно трусливый человек, который боится буквально всего. И свой страх он старается заглушить властью, сексом и едой. «Играть такие характерные роли — особый интерес, в этом есть возможность хорошо подурачиться и поработать со своей тенью», - отметил актер.