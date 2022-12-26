13:07, 26 декабря 2022
1 мин.
Рыжие волосы и фигура как шарик: метаморфозы с внешностью Игоря Николаева продолжают удивлять
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Певец Игорь Николаев, который в последнее время сильно располнел, ужаснул подписчиков на свежем видео. Знаменитость не сразу узнали.
62-летний Николаев выступил с шоуменом Андреем Малаховым. Поклонники обратили внимание, что музыкант «порыжел» и «поистаскался».
Некоторые отмечали, насколько Николаев «морду наел». Его начали сравнивать с «мыльным пузыренком».
«Что с Николаевым? Шарик», - возмущались некоторые.
Николаев явно недооценивает проблему лишнего веса. Ранее врач на основании беглого анализа сделал вывод, с чем связаны изменения во внешности певца.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Экспресс газета
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: