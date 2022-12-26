passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
13:07, 26 декабря 2022
1 мин.

Рыжие волосы и фигура как шарик: метаморфозы с внешностью Игоря Николаева продолжают удивлять

Рыжие волосы и фигура как шарик: метаморфозы с внешностью Игоря Николаева продолжают удивлять

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Певец Игорь Николаев, который в последнее время сильно располнел, ужаснул подписчиков на свежем видео. Знаменитость не сразу узнали.

62-летний Николаев выступил с шоуменом Андреем Малаховым. Поклонники обратили внимание, что музыкант «порыжел» и «поистаскался».

Некоторые отмечали, насколько Николаев «морду наел». Его начали сравнивать с «мыльным пузыренком».

«Что с Николаевым? Шарик», - возмущались некоторые.

Николаев явно недооценивает проблему лишнего веса. Ранее врач на основании беглого анализа сделал вывод, с чем связаны изменения во внешности певца.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Теги:
#Игорь Николаев
,
#внешний вид
,
#лишний вес
Новости партнеров
О чем говорят