Рыжие волосы и фигура как шарик: метаморфозы с внешностью Игоря Николаева продолжают удивлять

Певец Игорь Николаев, который в последнее время сильно располнел, ужаснул подписчиков на свежем видео. Знаменитость не сразу узнали.

62-летний Николаев выступил с шоуменом Андреем Малаховым. Поклонники обратили внимание, что музыкант «порыжел» и «поистаскался».

Некоторые отмечали, насколько Николаев «морду наел». Его начали сравнивать с «мыльным пузыренком».

«Что с Николаевым? Шарик», - возмущались некоторые.

Николаев явно недооценивает проблему лишнего веса. Ранее врач на основании беглого анализа сделал вывод, с чем связаны изменения во внешности певца.