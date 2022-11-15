Весь перекошенный и сплющенный: что случилось с бывшим резидентом Comedy Club Гариком Харламовым после ухода с ТНТ
Несколько дней назад общественность поразила новость, что комик Гарик Харламов решил покинуть Comedy Club, в котором выступал с самого появления шоу на телевидении. После этого стали появляться слухи, что шоумен лег в больницу. И вот на днях бывший резидент вышел на связь с поклонниками в социальных сетях, шокировав их своей внешностью.
Отметим, что, несмотря на увольнение, Гарик чувство юмора нисколько не утратил. Он продолжает ко всему относиться с юмором и даже смеяться над собой. В личном блоге Харламов опубликовал фотографию, на которой изменил себя при помощи программы. Комик решил поэкспериментировать и посмотреть, как нейросеть представляет человека с именем «Гарик Бульдог Харламов».
Портрет оказался даже немного пугающим. Лицо Гарика растянулось и сплющилось, а грудь и живот оказались покрыты шерстью. Впрочем, сам Харламов заявил, что нейросеть недалеко ушла от оригинала.
Под постом бывшего резидента поклонники стали писать Гарику комплименты и смеяться над его самоиронией. «Вы очень привлекательный мужчина», - сказала ему одна из поклонниц.
Гарик Харламов по мнению нейросети
Фото: Личный блог Гарика Харламова
Напомним, что из Comedy Club Гарик Харламов ушел, чтобы освободить дорогу молодым. Его место на сцене юмористического проекта занял стендапер Андрей Бебуришвили. Однако через несколько дней после официального объявления об увольнении комика в сети появилось видео-заявление остальных участников Comedy Club, в котором артисты сказали, что тоже уходят из шоу.