Весь перекошенный и сплющенный: что случилось с бывшим резидентом Comedy Club Гариком Харламовым после ухода с ТНТ

Несколько дней назад общественность поразила новость, что комик Гарик Харламов решил покинуть Comedy Club, в котором выступал с самого появления шоу на телевидении. После этого стали появляться слухи, что шоумен лег в больницу. И вот на днях бывший резидент вышел на связь с поклонниками в социальных сетях, шокировав их своей внешностью.

Отметим, что, несмотря на увольнение, Гарик чувство юмора нисколько не утратил. Он продолжает ко всему относиться с юмором и даже смеяться над собой. В личном блоге Харламов опубликовал фотографию, на которой изменил себя при помощи программы. Комик решил поэкспериментировать и посмотреть, как нейросеть представляет человека с именем «Гарик Бульдог Харламов».

Портрет оказался даже немного пугающим. Лицо Гарика растянулось и сплющилось, а грудь и живот оказались покрыты шерстью. Впрочем, сам Харламов заявил, что нейросеть недалеко ушла от оригинала.

Под постом бывшего резидента поклонники стали писать Гарику комплименты и смеяться над его самоиронией. «Вы очень привлекательный мужчина», - сказала ему одна из поклонниц.