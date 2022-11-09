Шутки в сторону: резиденты Comedy Club официально объявили о выходе из проекта

Очередная шутка Comedy Club может оказаться последней.

Если официальное обращение резидентов клуба, которое выложил в Сеть Павел Воля – не новый фейк, зрители ТНТ в ближайшее время могут распрощаться с популярной юмористической программой.

Слухи о закрытии клуба поползи с середины октября. Дескать, ведущие артисты по разным причинам покидают Россию. Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки сразу же опровергла эту информацию, Воля также сообщил, что это – не более чем фейк.

В начале ноября харизматичный Гарик Харламов вдруг заявил: «Все! Отмучился! Пора уступать дорогу молодым! Бебур, газуй! А я спать".

И пока завсегдатаи канала засыпали любимого ведущего просьбами «не спать» и «остаться» СМИ связалась с дирекцией и выяснила: это – шутка, Гарик просто приболел, его заменит Андрей Бебуришвили.

Фанаты российского смеха вновь воспрянули духом и – наткнулись на пост Гарика из санатория: «Друзья, первый день на пенсии. Точнее, первую неделю. Сейчас пойду на процедуры».

И вот теперь сам Павел Воля уверяет: и он, и Марина Кравец, и Демис Карибидис, и Тимур Батрутдинов отказываются от участия в Comedy Club в знак солидарности с Харламовым.

«А я – буду продолжать хохмить»! – заявляет Андрей Бебуришвили.

Passion.ru умоляет: ребята вы уж определитесь, ведь в каждой шутке, как известно, есть доля фейка.