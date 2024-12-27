«Весь мозг пронюхал»: Леву из «Би-2»* поставили на место после публикации русофобского фото

После отъезда за границу Лева из группы «Би-2»* (признан иноагентом на территории РФ) регулярно негативно высказывается в адрес россиян. Но недавно артист перешел все границы и опубликовал картинку, сгенерированную нейросетью, которая вызвала крайнее недоумение у его бывших соотечественников.

На фото изображен подбитый танк, который находится возле могил на фоне Кремля. Каски и автоматы на бронетехнике сложены в виде новогодней елки.

Далеко не все фанаты Егора Бортника* (настоящее имя) оценили это творчество. Многие посчитали, что артиста «купили», и данные посты он делает по заказу.

«Для низких натур ничего нет приятнее, чем мстить за своё ничтожество, бросая грязью своих воззрений и мнений в святое и великое»; «Ну почему они такие убогие и жалкие? Неужели они не понимают, что, выставив такое, они показывают, насколько прогнили?»; «Весь мозг пронюхал», — написали негодующие подписчики рок-музыканта.

Пользователи Сети предложили певцу публиковать подобные изображения про Израиль и переживать больше про своих новых сограждан.

C начала спецоперации на Украине рок-артисты покинули Россию и обосновались за рубежом, однако им не удается собирать такие же масштабные концерты, как на родине.

Ранее Лева из «Би-2»* признался, что ему пришлось продать дорогу квартиру в Москве из-за низких заработков за границей.

*признан иноагентом на территории России