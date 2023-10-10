«Подлецы со скальпелем»: Максим Фадеев вмешался в конфликт между Хайдаровым и Успенской

Максим Фадеев высказался по поводу конфликта между Хайдаровым и Успенской, об этом сообщает The Voice.

Музыкальный продюсер одним из последних выступил на тему, которая гремит в прессе уже несколько недель. Напомним, певицы Слава и Любовь Успенская остались недовольны качеством пластических операций звездного хирурга Тимура Хайдарова. Они угрожают ему судом и заявлениями в правоохранительные органы.

По словам Фадеева, ему и самому когда-то предлагали избавиться от лишнего веса путем хирургического вмешательства.

«С ужасом наблюдаю за происходящим между известным пластическим хирургом и его пациентками. Как вы помните, два года назад я похудел почти на 127 кг. После похудения мне много раз предлагали сделать подтяжку кожи. Но уже тогда я видел полный беспредел на рынке пластической хирургии», — объяснил он.

Музыкальный продюсер признался, что у каждого хирурга существует определенный процент операций, после которых наступают осложнения. По его словам, если этот показатель превышает 3-5% на 100 пациентов, то к такому специалисту ходить не стоит.

«Пластическая хирургия сегодня приобрела формы экспериментальной хирургии — получится-не получится. Поэтому прежде, чем ставить свою жизнь на кон, подумайте, в чьи руки вы ее вверяете. Берегите себя, дорогие женщины, от подлецов со скальпелем. Их сегодня очень много», — добавил музыкант.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская рассказала, как хирург Хайдаров изуродовал Ирину Дубцову.