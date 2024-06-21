«Егор не хотел умирать»: раскрыты подробности борьбы за жизнь сына Вячеслава Зайцева

Певец Юлиан был одним из тех, кто поддерживал связь с Егором Зайцевым до последних дней его жизни. Он рассказал, что наследник модельера Вячеслава Зайцева боролся за жизнь и не хотел умирать.

«Егор не хотел умирать: у него столько было планов на жизнь. В прошлом месяце писал: «Сейчас гемоглобин поднимут, и буду тебя учить на мотоцикле кататься, готовься», - поделился воспоминаниями Юлиан с mk.ru.

Он заверил, что Егор «радовался, как ребенок», когда врачам удалось поднять уровень гемоглобина до нормальных значений, так как верил, что это путь к выздоровлению.

«В последние дни своей жизни он постоянно мне присылал ободряющие сообщения на телефон. А на звонки не отвечал уже пять дней», - отметил Юлиан, пояснив, что этот момент насторожил его.

Певец назвал сына Вячеслава Зайцева добрым человеком с огромной душой. Он отметил, что Егор мечтал, чтобы Дом Моды процветал и как мог спасал детище знаменитого отца.

Напомним, Вячеслав Зайцев умер 19 июня от рака. Последний год он занимался подготовкой памятника отцу – монумент планировали установить через полтора месяца. Вячеслав Зайцев умер в апреле 2023 года.

Ранее стало известно, что Дом Моды Вячеслава Зайцева после смерти его сына Егора перейдет жене – Екатерине Ромашкиной.