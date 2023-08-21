«Это норма»: адвокат Хайдарова встал на защиту «работающего без перчаток» хирурга

Интернет-пользователей потрясли кадры, на которых звездный хирург Тимур Хайдаров запечатлен с ассистентами без перчаток. Однако адвокат скандально известного врача утверждает, что все эти снимки – фотошоп, а на оригинальных кадрах видны перчатки. Об этом сообщает Пятый канал.

Юрист певицы Славы недавно рассказала, что пластический хирург уже выплачивает компенсации своим недовольным пациентам. Кроме того, она добавила, что по социальным сетям можно заметить, как доктор и его ассистенты работают без перчаток.

В свою очередь, представитель интересов Хайдарова Александр Добровинский заявил, что на опубликованных адвокатом Славы кадрах показана операция по проведению абдоминопластики (хирургическая операция, в ходе которой иссекаются излишки кожи и подкожной клетчатки в области живота, подтягиваются мышцы брюшной полости – Прим.) мужчине.

Добровинский заявил, что эти снимки говорят лишь об умении пользоваться фотошопом, а также предоставил Пятому каналу настоящие фото, на которых действительно видны перчатки.

«Как здравому человеку, вообще, может прийти в голову мысль, что подобные операции кто-то станет проводить без перчаток? Возможно, для нее это норма», – пояснил юрист.

В конце он подчеркнул, что никаких компенсаций хирург выплачивать не собирается.

Ранее мы писали, что после родов певица Слава две недели ходила с гниющей плацентой.