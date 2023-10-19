«Весь этот гемор совсем не нужен»: Бородина высказалась о разведенных мужчинах

Бывшая ведущая телепередачи «Дом-2» Ксения Бородина высказалась на тему отношений с разведенными мужчинами, у которых есть дети от предыдущего брака. Оказалось, что знаменитости не нужны такие потенциальные кавалеры, пишет Газета.Ru.

Блогер обсудила тему отношений со своими подписчиками в одной из социальных сетей. Так, по мнению Бородиной, ни одной здравомыслящей женщине не нужен мужчина, у которого есть дети от бывшей жены. Идеальным вариантом знаменитость считает тот случай, когда избранник говорит, что вообще не состоял в браке.

«Идеально, когда мужчина отвечает, что не был женат. Весь этот гемор совсем не нужен. Девочки, кому вы врете, что вся эта история с бывшими вам нравится? Мне?», — написала Ксения.

В прошлом телеведущая была замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. У мужчины есть сын от первого брака. Ксения рассказывала, что выстраивать отношения было непросто, но она сама настаивала на общении экс-избранника с ребенком.

Ранее Бородина высказалась на тему отношений с тещей и свекровью. Звезда считает, что с ними нужно поддерживать контакт на расстоянии.