Ксения Бородина назвала возможные последствия жизни со свекровью или тещей

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как не испортить отношения с родственниками. По ее словам, для этого никогда нельзя соглашаться на жизнь со свекровью или своими родителями.

Как заверила звезда, свекровь и теща хороши на расстоянии, поэтому не стоит давать им хозяйничать в доме. Она выразила уверенность, что помощь матери мужа в уходе за ребенком может оказаться «медвежьей услугой», так как в итоге пожилая женщина устанет и начнет срываться на невестку. При этом муж встанет на сторону родственницы.

Бородина отметила, что аналогичная ситуация возможна и с родителями жены. Чтобы избежать возможных конфликтов телеведущая рекомендовала своим подписчикам в соцсети нанимать для детей няню, даже если для этого придется экономить на чем-то еще, сообщает Газета.Ru.

«Если все-таки свекровь играет в жизни вашего мужчины колоссальную роль, значит он сделал свой выбор, что мама для него важнее. Я иногда в Reels смотрю, как режут свадебный торт, и жених первый кусок тащит в рот маме. Сразу человек показывает на свадьбе свое отношение к вам», — сказала Бородина, назвав подобную ситуацию «большой бедой».

Ранее мы писали, что Ксения Бородина, принимающая участие в съемках нового сезона шоу «Последний герой», составила свой персональный топ лучших стран для отдыха. По ее мнению, самый комфортный отпуск можно провести в Турции, Дубае, Таиланде и Италии.