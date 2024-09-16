«Устала»: Ирина Хакамада сообщила об отъезде из России
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Экс-политик и писательница Ирина Хакамада покинула Россию. Об этом она сообщила в своем микроблоге.
Знаменитость рассказала, что в настоящий момент находится в Турции.
«Все. Отдых на неделю. Устала. Живу в гранатовом саду, рай на земле», — поделилась Хакамада.
Напомним, Ирина Хакамада родилась в Москве в 1955 году. Отец и мать литераторши познакомились в Хабаровске. Нина Синельникова преподавала там русский и английский языки, а Муцуо Хакамада оказался в СССР во время советско-японской войны. Мужчина сидел в плену, после освобождения остался в Хабаровске, а потом переехал с супругой в Москву. Писательница признавалась, что ее отец вырос в традиционной японской семье, происходящей из самурайского рода.
У Хакамады есть двое биологических детей, 45-летний сын Даниил Котляров и 27-летняя дочь Мария Сиротинская, которая родилась с синдромом Дауна. А также писательница от второго мужа воспитала пасынка, который эмигрировал в США, где занимается IT-бизнесом. Первенец знаменитости уже три раза становился отцом, вместе с семьей он живет в Гонконге, работая в российской компании.
Ранее мы писали, что Ирина Хакамада стала жертвой мошенников.