«Устала»: Ирина Хакамада сообщила об отъезде из России

Экс-политик и писательница Ирина Хакамада покинула Россию. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Знаменитость рассказала, что в настоящий момент находится в Турции.

«Все. Отдых на неделю. Устала. Живу в гранатовом саду, рай на земле», — поделилась Хакамада.

Напомним, Ирина Хакамада родилась в Москве в 1955 году. Отец и мать литераторши познакомились в Хабаровске. Нина Синельникова преподавала там русский и английский языки, а Муцуо Хакамада оказался в СССР во время советско-японской войны. Мужчина сидел в плену, после освобождения остался в Хабаровске, а потом переехал с супругой в Москву. Писательница признавалась, что ее отец вырос в традиционной японской семье, происходящей из самурайского рода.

У Хакамады есть двое биологических детей, 45-летний сын Даниил Котляров и 27-летняя дочь Мария Сиротинская, которая родилась с синдромом Дауна. А также писательница от второго мужа воспитала пасынка, который эмигрировал в США, где занимается IT-бизнесом. Первенец знаменитости уже три раза становился отцом, вместе с семьей он живет в Гонконге, работая в российской компании.

Ранее мы писали, что Ирина Хакамада стала жертвой мошенников.