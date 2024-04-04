«Верят в себя и в свой талант»: Хилькевич назвала особенность участников «Новой Фабрики звезд»

Российская актриса, ведущая музыкального реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ Анна Хилькевич дала интервью журналу OK! Она ответила на вопрос журналистов об особенности участников проекта.

В беседе с работниками СМИ Хилькевич заявила, что молодые артисты, участвующие в шоу, очень открытые и раскованные. По словам знаменитости, герои музыкального проекта верят в свой талант.

«Сейчас молодые ребята очень раскованные, они верят в себя и в свой талант», — заявила ведущая шоу.

Также Хилькевич отметила, что ребята точно знают, как понравиться аудитории. При этом с ними работает большая команда профессионалов, задействованная в постановке номеров. Тем не менее это не мешает молодым участникам шоу проявлять себя как творческих и чистых изнутри, заключила Анна.

Ранее сообщалось, что шоумена Гарика Мартиросяна убрали из жюри «Новой Фабрики звезд». Такое решение было принято из-за участия в проекте его племянницы.