«Вертухайки на зоне»: Соседов призвал Бузову больше не выходить на сцену

Ольга Бузова продолжает записывать новые треки и выступать на сцене. У артистки есть свои фанаты. Но музыкальный критик Сергей Соседов считает, что звезде нужно завершить карьеру певицы.

По мнению критика, Бузовой нечего сказать на сцене. Он уверен, что ей не стоит продолжать музыкальную карьеру, как и многим другим звездам.

«Их сейчас сотни, всякие Клавы, Вали, хрен знает кто. Со сценическими псевдонимами, [которые] как кликухи на зоне, как вертухайки на зоне», — цитирует его NEWS.ru.

Соседов добавил, что выступления таких артистов смешны и позорны — это, говорит он, первостепенная проблема российской эстрады. Критик назвал сложившуюся ситуацию «вседозволенностью бездарностей».

«Нужно бороться с причиной, а причина — дурной вкус, непрофессионализм», — сказал он.

Ранее критик Сергей Соседов поддержал певца Николая Баскова в конфликте с исполнительницей Ольгой Бузовой. Он отметил «прекрасные» шутки ведущего, который «не переходит никакие грани».