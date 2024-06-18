Сергей Соседов поддержал Николая Баскова и прокомментировал его шутки в адрес Ольги Бузовой

Критик Сергей Соседов поддержал певца Николая Баскова в его конфликте с исполнительницей Ольгой Бузовой. Он отметил «прекрасные» шутки ведущего, который «не переходит никакие грани».

Комментарий Соседова приводит Telegram-канал «Звездач».

Критик назвал Баскова «великолепным ведущим». По его мнению, Николай сильнее в этой роли, чем как певец. Соседов заявил, что конферировать – сложная работа, в которой нужны находчивость и чуткость, а также понимание, с кем ты общаешься и как. «У него прекрасные шутки. Они очень мягкие… А что какие-то там шутки с Бузовой, это все другое. Это просто тусовка!» - заявил Соседов.

Ранее певица Алена Кравец заявила, что «рублевка негодует» в связи со скандалом Бузовой и Баскова.

Обеспеченные граждане недовольны, что «обидели Колю» - его там любят. Кравец назвала Баскова «роскошным» ведущим. Ей известно, что певец не переживает из-за скандала с Бузовой.

Напомним, на премии МУЗ-ТВ пошутил, что впервые видит Бузову полностью одетой. Она посоветовала ведущему молчать. На это Басков отреагировал, сравнив ее вокал с криком козы.