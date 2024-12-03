Солистка Reflex объяснила конфликт поколений на российской эстраде

Солистка популярной группы Reflex Ирина Нельсон высказалась о конфликте поколений на российской эстраде. Об этом пишет издание «Абзац».

По мнению исполнительницы, эстрадный конфликт связан с американизацией. Нельсон пожаловалась, что одно время молодые артисты, вдохновившись роскошными клипами коллег из США, стали копировать их.

«Конфликт поколений на эстраде произошел, когда началась бурная американизация и наша молодежь насмотрелась голливудских шикарных, дорогих клипов, где певицы курят всяческие вещества и выражаются нецензурно. Повально началась на это мода. Лично меня это ужасало», - поделилась певица.

Знаменитость уточнила, что в настоящий момент подобное творчество перестало быть актуальным сошло на нет. При этом она подчеркнула, что тот период был «устрашающим». Нельсон добавила, что вполне довольна современным поколением артистов.

Ранее Ирина Нельсон раскрыла планы пропавшей с медийного поля группы Reflex.