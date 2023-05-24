Вероятность заражения 92%: раны у дочери Даны Борисовой распухли и позеленели

Ведущая Дана Борисова рассказала о состоянии дочери после укусов незнакомой собаки и привела подробности происшествия. Вероятность заражения девочки бешенством в данном случае составляла 92% - так утверждали врачи.

Борисова сообщила, что нападение собаки произошло в минувшие выходные, когда ведущая вместе с дочерью возвращалась с отдыха в Подмосковье. Она вышла из кафе, а девочка осталась внутри с собачкой на руках. Тогда же в открытую дверь ворвался пес породы джек-рассел.

«Дочка закрыла в этот момент лицо руками, все произошло в считанные секунды - собака очень сильно покусала ей руки…», - сказала Борисова. После инцидента она немедленно вызвала такси, чтобы поехать в Москву.

«Но пока мы ехали, раны распухли, позеленели и начали кровоточить», - сказала она сайту mk.ru.

Борисова заметила, что дочь говорила без остановки, и сделала вывод, что она испытала огромный стресс. Вся эта история оказалась некстати: 2 июня девочке предстоит сдавать экзамен по математике.

Врачи скорой помощи отвезли дочь Борисовой в больницу. Врачи объяснили: если покусана зона кистей рук, вероятность заражения составляет 92%.

По этой причине ребенку назначили «серьезные уколы от бешенства». Борисова заявила, что они «сильно сажают иммунитет», и такими инъекциями «убиваешь своего ребенка». Спустя несколько дней ведущая планирует забрать дочь из стационара и доделывать уколы в поликлинике.

Ранее мы писали, что Борисова потребовала компенсацию с хозяйки пса в размере 200 тыс. рублей.