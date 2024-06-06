«Вероятнее всего, суд встанет на сторону певицы»: адвокат прокомментировал бракоразводный процесс Алсу

В Москве начался бракоразводный процесс между Алсу и Яном Абрамовым. Сайт «Страсти» решил выяснить, что могут делить супруги и у кого больше шансов на условную победу, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

Сегодня состоялось первое заседание, которое продлилось всего 15 минут. На него явились только представители супругов. Следующее слушание пройдет в день рождения Алсу.

Паре дали месяц на обдумывание. Однако никаких препятствий для развода нет, заявил адвокат Мухаметзянов. По его словам, с большой долей вероятности на следующем судебном заседании брак будет расторгнут. А спустя месяц при отсутствии возражения сторон решение о расторжении брака вступит в законную силу.

Говорить о том, на что может претендовать Алсу, пока рано. Вопросы о разделе совместного имущества или определения места проживания детей, вероятно, будут решаться в дальнейшем.