«Вероятнее всего, суд встанет на сторону певицы»: адвокат прокомментировал бракоразводный процесс Алсу
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В Москве начался бракоразводный процесс между Алсу и Яном Абрамовым. Сайт «Страсти» решил выяснить, что могут делить супруги и у кого больше шансов на условную победу, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.
Сегодня состоялось первое заседание, которое продлилось всего 15 минут. На него явились только представители супругов. Следующее слушание пройдет в день рождения Алсу.
Паре дали месяц на обдумывание. Однако никаких препятствий для развода нет, заявил адвокат Мухаметзянов. По его словам, с большой долей вероятности на следующем судебном заседании брак будет расторгнут. А спустя месяц при отсутствии возражения сторон решение о расторжении брака вступит в законную силу.
Говорить о том, на что может претендовать Алсу, пока рано. Вопросы о разделе совместного имущества или определения места проживания детей, вероятно, будут решаться в дальнейшем.
Тем не менее стоит отметить, что в вопросе о проживании детей суд — с учетом имущественного положения певицы — с большой долей вероятности встанет на сторону матери. Что же касается алиментов, как правило, суд оценивает имущественное положение обоих родителей. В любом случае в интересах обеих сторон заключить мировое соглашение, не доводя до исполнительного производства и не передавая этот вопрос на усмотрение суда и исполнение службой судебных приставов.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее сообщалось, что объявившую о разводе певицу Алсу в суде защищает адвокат Пелагеи и Гагариной. Он выиграл все дела своих бывших клиенток.