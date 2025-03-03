Вернувшуюся в Россию актрису Ксению Раппопорт заменили в спектакле Хмельницкой

Актриса Ксения Раппопорт заявила, что ее сняли со спектакля «Эйнштейн и Маргарита». Премьерные показы пройдут в конце марта в московских театрах, только главную роль в них исполнит Алена Хмельницкая.

В личном блоге Ксения не так часто выходит на связь с поклонниками, но недавно решила опубликовать пост, чтобы оповестить — ждать ее в спектакле 22, 23 и 25 марта не стоит. Показы пройдут, как и запланировано, в Театре Эстрады и Театре имени Маяковского, но Рапоппорт на сцену не выйдет.

«Друзья, в спектаклях «Эйнштейн и Маргарита», которые состоялся 22, 23 и 25 марта, играть буду не я. Нет, я здорова. Нет, я по-прежнему в Москве», - поделилась актриса, тем самым подтвердив, что вернулась в Россию.

На сайтах по продаже билетов указано, что в главной роли в спектаклях будет Алена Хмельницкая. Партнером ей выступит Алексей Серебряков.

Напомним, что Ксения Раппопорт столкнулась с проблемами в работе после того, как осудила СВО в 2022 году. Также она перебралась за границу и какое-то время находилась в Европе. Но, по всей видимости, решила все-таки вернуться в Россию.

Ранее Ксении Раппопорт дали главную роль в спектакле жены Анатолия Чубайса в Израиле.