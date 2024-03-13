Вернувшимся артистам и звездам-«молчунам» могут запретить зарабатывать в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой по внесению изменений в законодательство с целью лишения заработков в России всех вернувшихся в страну и еще не определившихся артистов. Он уже написал соответствующее обращение в Госдуму.

По мнению общественника, запретить концерты и оставить без авторских отчислений за песни надо не только тех, кто активно критикует Россию из-за границы, но и «молчунов», которые не озвучивают своё мнение и никому не помогают.

Если инициатива Бородина будет принята, то без заработков могут остаться не только Алла Пугачева, Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) и другие эмигранты, но и Кристина Орбакайте, Александр Ревва, а также Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, сообщает Telegram-канал Mash.

«Артисты, выступающие против проведения специальной военной операции, а также скрывающие по различным причинам свое истинное отношение к происходящим в стране событиям, фактически наживаются на гражданах нашей страны, лицемеря и обманывая их. Куда, помимо самого кармана артиста уходят заработанные на российских гражданах деньги, не известно», - говорится в документе, подготовленном главой ФПБК.

Он призвал внести изменения в федеральный закон № 42 и оставить лицемеров без концертов и эфиров на федеральном телевидении.

Ранее Виталий Бородин пожелал Кристине Орбакайте выступать в США за 200 долларов. Он также сравнил исполнительницу хита «Губки бантиком» с цыганкой, которая «гастролирует по России, поет под фонограмму и набивает себе карманы». После этого стало известно, что дочь Аллы Пугачевой возвращается в Нью-Йорк, где 20 апреля выступит в местном баре.

*Признан иностранным агентом на территории России