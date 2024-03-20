Вернувшихся в Россию артистов предложили простить и «амнистировать»

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш призвала поддержать вернувшихся в Россию артистов, так как никто не застрахован от ошибок. По ее мнению, идея об «амнистии» раскаявшихся деятелей культуры работает «на злобу дня».

«Человек может совершить ошибку, никто от этого не застрахован. Люди могут под воздействием эмоций, чужого мнения или ложной солидарности где-то что-то сказать. А люди искусства вообще очень эмоциональные и могут сказать что-то, неприемлемое с точки зрения общества и текущей ситуации в России», - сказала Ярмуш в беседе с RT.

Она также выразила уверенность, что не принять извинения человека, осознавшего свою ошибку, «не по-человечески».

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать механизм так называемой амнистии артистов, которые ранее высказывались против России.

Вместе с тем, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил запретить концерты и оставить без авторских отчислений за песни не только тех, кто активно критикует Россию из-за границы, но и «молчунов», которые не озвучивают своё мнение и никому не помогают.