Вернувшийся в Россию сын Джигарханяна одной фразой указал на отношение Цымбалюк-Романовской к экс-супругу

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан вернулся из Лос-Анджелеса в Москву и в беседе с журналистами косвенно указал на отношение Виталины Цымбалюк-Романовской к памяти покойного режиссера. Мужчина не видел бывшую супруга отца на его могиле, пишет mk.ru.

Звездный наследник побывал на светском мероприятии в столице, где у него завязался разговор с корреспондентами. Те выяснили, что 57-летний мужчина прекрасно чувствует себя в США. Там у него есть свой дом с бассейном, а в Москве он вынужден снимать жилье, когда приезжает на отдых или по делам.

Данное обстоятельство не смущает Степана, ведь благодаря этому он может выбирать квартиру рядом с развлекательными местами и неподалеку от могилы покойного отца. За ней мужчина ухаживает лично. Джигарханян-младший избавляет территорию вокруг памятника от сорняков и протирает его. Больше за могилой отца ухаживать некому. Оказалось, что бывшая жена режиссера, которая множество раз признавалась в любви супругу, ни разу не приходила почтить его память, следует из слов Степана.

Мужчина в беседе с журналистами упомянул, что не видел никого на могиле отца, кроме матери и представителей театра. Таким образом, Степан подставил под сомнение позицию Цымбалюк-Романовской. Однако пока что пианистка никак не прокомментировала данное заявление.

Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября 2020 года. Режиссера похоронили на Ваганьковском кладбище. Он сам изъявил желание покоится там вместе со своей дочерью Еленой.

Ранее Цымбалюк-Романовская рассекретила пиар-роман с известным мужчиной. Она встречалась с певцом Прохором Шаляпиным для того, чтобы «перебить» скандал с разводом.