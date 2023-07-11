Назло Джигарханяну: Цымбалюк-Романовская рассекретила пиар-роман с известным мужчиной

Когда-то Виталина Цымбалюк-Романовская состояла в отношениях с режиссером Арменом Джигарханяном. Несмотря на разницу в возрасте, знаменитости узаконили свой роман и даже какое-то время работали вместе. Однако их история любви закончилась крупным скандалом: в эфире ТВ деятель кино обвинил супругу в воровстве и сообщил о разводе с ней. После громкого расставания Виталина представила публике нового избранника. Речь идет о певце Прохоре Шаляпине. Спустя годы Цымбалюк-Романовская рассказала, что на самом деле ее связывало с артистом.

По словам Виталины, у них с Прохором был «продлившийся на год пиар-роман». В беседе с Экспресс газетой знаменитость призналась: ей потребовалась эта история для того, чтобы «перебить» скандал с разводом.

«Прохора как мужчину никогда не рассматривала», — высказалась Цымбалюк-Романовская.

Также Виталина рассказала и о участии в шоу Андрея Малахова. Экс-супруга Армена призналась, что ее появление на съемках передачи было хорошим источником заработка.

«Подумала, раз на моей истории может кто-то другой заработать, почему я сама не могу?» — резюмировала знаменитость.

Ранее Виталина объяснила уход Елены Ксенофонтовой из театра Джигарханяна женскими комплексами. Подробности смотрите в этой статье.