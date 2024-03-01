Вернувшийся в Россию Александр Ревва зарабатывает миллионы, а Павел Воля терпит убытки

Уехавший в 2022 году в Испанию комик Александр Ревва вернулся в Россию и продолжил зарабатывать деньги. Принадлежащая ему на 70% компания «Войс Медиа Продакшн» заработала в прошлом году 14 миллионов рублей и принесла юмористу 7,6 миллиона рублей чистой прибыли. При этом в 2022 году предприятие принесло 44 миллиона рублей прибыли.

По данным Kp.ru, выручка еще одной фирмы Реввы - ООО «Войс Медиа» в 2023 году принесла убыток в 1,8 миллиона рублей. При этом в 2021 году компания по кинопроизводству обогатила артиста на 89 миллионов рублей.

У юмориста Павла Воли дела в бизнесе оказались хуже. Его компания ООО «Где шоу» в 2023 году принесла 78 тысяч рублей убытка. Примечательно, что и в предыдущие два года фирма не приносила прибыли.

Ранее заслуженный артист России Алексей Огурцов объяснил, зачем Александр Ревва вернулся на Родину. Актер уверен, что исполнителя хита «Алкоголичка» испортили большие деньги. Он отказался поддержать Россию из-за наличия недвижимости по всему миру, но «пожертвовал своей Родиной-матерью». Огурцов назвал поступок Реввы предательством.