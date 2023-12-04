Вернувшийся в Россию Александр Ревва испугался мягкой игрушки на концерте

Вернувшийся в Россию шоумен Александр Ревва попал в неловкую ситуацию на съемках одной из новогодних программ. Артист предпочитает не общаться с журналистами, чтобы избежать провокационных вопросов, но активно фотографируется с поклонниками.

В ходе мероприятия Александру предложили сделать снимок рядом с символом 2024 года – драконом, однако эта идея показалась Ревве подозрительной.

Юморист, увидев плюшевого дракончика перестал улыбаться, отпрыгнул от него и в ужасе поинтересовался, что это такое. В этот момент помощница шоумена попросила убрать игрушку, сообщает mk.ru.

«Я боюсь», – пояснил свое поведение Ревва и спешно удалился.

Александр Ревва в 2022 году отменил все концерты в России и вместе с семьей переехал в Испанию. При этом представитель жены актера опроверг слухи об эмиграции и заверил, что причиной отъезда стал банальный отпуск. В сентябре 2022 года Ревва вернулся в Москву и вновь стал появляться на светских мероприятиях. Кроме того, он снял с продажи свой подмосковный особняк стоимостью 250 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что Александр Ревва выступил на «Песне года». Он вышел на сцену в окружении легко одетых танцовщиц и заявил, что этот мир спасет только любовь. После завершения номера зрители устроили артисту бурные овации.