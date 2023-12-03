Вернувшийся в РФ Александр Ревва рассказал на «Песне года», что «спасет мир»

Вернувшийся в Россию шоумен Александр Ревва выступил на «Песне года». Он вышел на сцену в окружении легко одетых танцовщиц и заявил, что этот мир спасет только любовь. После завершения номера зрители устроили артисту бурные овации.

«Любовь спасёт этот мир»,- прокричал 49-летний Александр.

Второй раз Ревва вышел на сцену во время финальной песни. При этом многие отметили, что он держался обособленно от коллег. Кроме того, сольный номер артиста объявлял ведущий Сергей Лазарев один, а его коллега Лера Кудрявцева в этот момент ушла со сцены.

Как пишет mk.ru, за кулисами Александр щедро раздавал поклонникам автографы и со всеми фотографировался. На мероприятие он приехал с женой Вероникой и дочерью.

Ранее мы писали, что Александр Ревва в последнее время редко появляется на публике. В Сети появились слухи, что он эмигрировал из России. Как оказалось, артист в 2022 году отменил все концерты и вместе с семьей переехал в Испанию. В сентябре Ревва вернулся в Москву и вновь стал появляться на светских мероприятиях, а также снял с продажи свой подмосковный особняк стоимостью 250 миллионов рублей.