«Съемочный день стоит от 1 млн рублей»: что известно о возвращении Козловского в кино после «отмены»

Актер Данила Козловский вернется на большие экраны после нескольких лет «отмены». Фильм с его участием выйдет в кинотеатрах 25 декабря 2025 года. Однако, как считает продюсер Сергей Дворцов, ждать полноценного возвращения артиста в отечественный кинематограф не стоит. По его мнению, Данила заработает деньги в стране и через полгода уедет за границу. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Дворцов отметил, что в звездных кругах все еще с настороженностью относятся к Козловскому. Многие коллеги актера до сих пор не принимают его. Это сказывается и на работе Данилы в России. Продюсер сообщил, что он зарабатывает в стране, но не так, как это было раньше.

«Не все готовы принять его назад. Безусловно, он в Россию приезжает только с одной корыстной целью — это заработать снова. Сейчас он получает новые предложения в кино, но не такие частые», — поделился Дворцов.

По словам продюсера, несмотря на «отмену», Козловский не стал понижать гонорары. Сейчас, как и прежде, актер запрашивает гонорар от 1 млн рублей.

«Гонорар у него какой был, такой и есть. Съемочный день, насколько помню, стоит от 1 млн рублей и выше. Все зависит от проекта, режиссера, количества дней на площадке и, соответственно, масштаба роли», — отметил Сергей Дворцов.

Напомним, что сначала Данила вернулся на театральную сцену. Весной он представил московской публике свой моноспектакль. Цены на билеты доходили до 20 тысяч рублей. Как считает продюсер Дворцов, заработок — это единственное, что на сегодняшний день держит Козловского в России.

«Я не удивлен, что он возвращается назад. Очень жаль, что он это делает только с корыстной целью, чтобы приехать и уехать. Больше чем уверен, что он сейчас заработает деньги за полгода и снова покинет нашу страну», — резюмировал продюсер.

Ранее Вика Цыганова назвала предателями Чулпан Хаматову и Данилу Козловского.