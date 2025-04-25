Вернувшийся в РФ Козловский заявил, что бесплатно покажет спектакль в Москве

Актер Данила Козловский подтвердил информацию о том, что даст моноспектакль «Фрэнк» в Москве и уточнил, что один из показов будет бесплатным. Напомним, что звезда впервые будет на сцене в столице после двухлетнего перерыва, который связывают со скандалом.

20 июня артист покажет свой моноспектакль «Фрэнк». Об этом он заявил в личном Telegram-канале.

«Подтверждаю! За одним важным исключением. Первый показ состоится раньше, 3 мая, в день моего рождения», — поделился актер.

Козловский захотел устроить специальный показ в честь своего 40-летия, и он будет бесплатным.

«Билетов в продаже не будет», — уточнил звезда.

Напомним, что Данила два года не давал спектакли на фоне обвинений в дискредитации Российской армии. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призывал проверить актера на экстремизм, дискредитацию армии и иностранное финансирование.

Козловский давал спектакли за границей. Постановки посещала покинувшая Россию Алла Пугачева.

Ранее мы писали о том, что Вика Цыганова возмутилась возвращению Козловского на экраны перед Пасхой.