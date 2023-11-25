Стало известно, куда пропал 49-летний шоумен Александр Ревва

Шоумен Александр Ревва в последнее время редко появляется на публике. Ранее в Сети появились слухи, что он вместе с семьей эмигрировал из России.

Как оказалось, Ревва в 2022 году отменил все концерты в России и вместе с семьей переехал в Испанию. При этом представитель жены актера опроверг слухи об эмиграции и заверил, что причиной отъезда стал банальный отпуск.

В сентябре 2022 года Ревва вернулся в Москву и вновь стал появляться на светских мероприятиях. Кроме того, он снял с продажи свой подмосковный особняк стоимостью 250 миллионов рублей.

В октябре этого года Александр Ревва посетил концерт памяти Юрия Шатунова и исполнил песню покойного музыканта «Голубые снежинки». Кроме того, он заявлен среди участников традиционного новогоднего концерта «Песня года», сообщает News.ru.

Ранее мы писали, что экс-резидент Comedy Club Александр Ревва оказался замешан в деле актера Павла Деревянко, которого обвинили в мошенничестве с криптовалютой. Шоумен может стать ключевым свидетелем в разбирательстве. Ревва якобы продал Деревянко свою долю в Telegram-боте, с помощью которого партнеры актера перечисляли деньги на криптобиржи.