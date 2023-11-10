Вернувшийся в РФ Александр Ревва появился с 10-летней дочерью на премьере в Москве

Вернувшийся в РФ Александр Ревва появился с дочерью на премьере в Москве. Об этом сообщает издание The Voice.

В прошлом году Ревва взял творческую паузу и вместе с семьей переехал в Испанию. Однако в сентябре 2023 года он вернулся в РФ. На днях в Москве состоялась премьера шоу «Щелкунчик. История, которую ты не знал». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Александр. Артист вышел в свет не в одиночестве, а в компании 10-летней дочки.

Для мероприятия отец и дочь выбрали расслабленные образы. Ревва отдал предпочтение черной водолазке и джинсам, а его наследница — свитеру и брюкам. Сообщается, что Александр с дочерью охотно позировали перед камерами, улыбаясь и держась за руки.

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