Певец Тимур Родригез через 2 месяца после развода вышел в свет с известной актрисой. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась премьера сериала «Слово пацана». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Тимур Родригез. Сообщается, что артист вышел в свет не в одиночестве, а в компании 32-летней Кати Кабак. Актриса известна по таким проектам, как «Универ», «Мажор в Сочи», «Гуляй, Вася!».

Тимур появился перед публикой в модном образе: он надел розовую толстовку, серые брюки, шляпу и солнечные очки. Его спутница предпочла более спокойный образ. Кабак предстала в серой водолазке, юбке и удлиненном пиджаке.

Певец и актриса с удовольствием позировали фотографам, обняв друг друга. Катя тесно прижималась к Тимуру и клала ему голову на плечо.

Напомним, что два месяца назад певец объявил о разводе с Анной Керимовой. Экс-супруги были вместе 16 лет.

Ранее психолог Инна Мирная объяснила, почему экс-возлюбленная Тимура хочет отпраздновать развод. Подробности смотрите в этой статье.