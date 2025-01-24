Вернувшийся на заработки в Россию Гудков снова сбежал из страны: раскрыт райдер артиста

Вернувшийся в Россию в 2024 году комик Александр Гудков уехал жить в Ереван. Юморист также не планирует зарабатывать на мероприятиях в стране.

Представитель артиста рассказал, что на Родине Гудков не появится до мая. Экс-участник «Вечернего Урганта» не готов лететь в Россию ради мероприятий.

По данным Абзаца, последнее мероприятие артист провел в ноябре. Сейчас в его афише нет анонсов выступлений.

Однако Гудков поддерживает связь с организатором ивентов — он просит за свое выступление 2,5 млн рублей без учета бытового райдера. На площадке Александр требует предоставить белое и красное вино, а также элитное шампанское.

Пару лет назад артист не был готов выступать в одиночестве. Теперь же он согласен выйти на сцену без коллег, в том числе без Екатерины Варнавы.

В 2022 году Гудков выступил с антироссийским заявлением и улетел за границу, однако летом 2024 года вернулся из-за отсутствия заработков. Узнав о появлении Гудкова в Москве, общественники напомнили, что он цинично пародировал песню «Я русский» в исполнении Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman. Кроме того, Гудков выступал на концерте в поддержку ВСУ в Латвии и призывал жертвовать Украине деньги в Турции.

Ранее комик заявил, что после ухода с телевидения у него наступила лучшая жизнь.