Вернувшийся на сцену в ссадинах Лепс высказался после скандальной драки в Питере

После скандальной драки в центре Питера с мужчиной Григорий Лепс старался не появляться на публике. Однако концертный комплекс Live Арена заставил певца выйти в свет.

Лепс выступал на сцене, а поклонники смотрели на ссадины. Они по-прежнему не прошли.

Однако эмоциональное состояние артиста выглядит уже спокойным. Ведущий телеканала «Муз-тв» Артём Скоробогатов спросил у Лепса про настроение, а певец признался, что у него «Нормально. Все хорошо!».

Ранее мы писали, что Григорий Лепс заплатил, чтобы уголовное дело о драке прекратили.