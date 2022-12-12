Григорий Лепс заплатил, чтобы уголовное дело о драке прекратили

Уголовное дело по факту драки певца Григория Лепса около бара в Санкт-Петербурге прекращено, и инцидент полностью исчерпан. Всё решили деньги.

Певец заплатил избитому петербуржцу и принес извинения. Адвокат пострадавшего Евгений Хейфец подал ходатайство о прекращении дела.

Сумма возмещенного Лепсом ущерба не называется. Защитник петербуржца уточнил, что «моральный и материальный вред возмещены полностью».

Напомним, в начале декабря Лепс и его охранники избили посетителя бара после концерта. Пострадавший зафиксировал травмы и подал заявление в полицию.