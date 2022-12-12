14:33, 12 декабря 2022
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Григорий Лепс заплатил, чтобы уголовное дело о драке прекратили
Уголовное дело по факту драки певца Григория Лепса около бара в Санкт-Петербурге прекращено, и инцидент полностью исчерпан. Всё решили деньги.
Певец заплатил избитому петербуржцу и принес извинения. Адвокат пострадавшего Евгений Хейфец подал ходатайство о прекращении дела.
Сумма возмещенного Лепсом ущерба не называется. Защитник петербуржца уточнил, что «моральный и материальный вред возмещены полностью».
Напомним, в начале декабря Лепс и его охранники избили посетителя бара после концерта. Пострадавший зафиксировал травмы и подал заявление в полицию.
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Московский комсомолец
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: