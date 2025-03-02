Вернувшийся на российское ТВ Александр Ревва уехал с семьей в Лондон

Вечером 1 марта в Лондоне прошло награждение победителей музыкальной премии Brit Awards 2025. Наряду с именитыми британскими звездами мероприятие посетил Александр Ревва с женой Анжеликой и дочерями.

50-летний артист вместе с семьей побывал на главной музыкальной премии Великобритании. Александр, Анжелика и их дочери позировали папарацци на красной дорожке.

Для выхода в свет Ревва вышел в свет в черном костюме, атласной рубашке и шелковой бабочке. Анжелика надела платье с серебристыми вставками, подчеркивающее бюст. Образ жена юмориста дополнила сверкающими босоножками. Дочери звезды Алиса и Амели были практически полностью одеты в черное, но они также добавили серебристые аксессуары к нарядам, пишет Woman.ru.

Анжелика частично показала отрывки с премии в своих социальных сетях. Ей, к примеру, удалось заснять выступление Ленни Кравица.

Напомним, в феврале семья артиста активно путешествует. В начале месяца певец говорил, что они с женой улетели на Кипр.