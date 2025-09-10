Вернувшийся к отцу в Россию сын Хабенского впервые появился на публике

53-летний Константин Хабенский организовал благотворительный футбольный матч в поддержку своего фонда, помогающего детям с опухолями мозга. Особое внимание на мероприятии привлек старший сын актера, Иван Хабенский, который редко появляется на публике.

Ивану скоро исполнится 18 лет. На общем фото он предстал рядом с отцом — высоким светловолосым молодым человеком с открытой улыбкой. Поклонники отметили, что сын вырос настоящим красавцем.

Напомним, что фонд Хабенского был создан актером в память о его первой супруге, Анастасии, которая скончалась от опухоли мозга в 2008 году, через год после рождения сына. Большую часть жизни Иван провел в Испании с бабушкой и вернулся в Россию только три года назад. Он свободно владеет испанским, английским и французским языками.

Второй женой Хабенского стала актриса Ольга Литвинова. В их браке родились две дочери: девятилетняя Александра и шестилетняя Вера.

