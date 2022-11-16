Вернувшийся из Австрии Юрий Антонов раскрыл страшную правду о своем здоровье

Три года назад певец Юрий Антонов стал страдать от нестерпимой боли в ноге. В Австрии ему была проведена сложная операция по смене сустава, однако легче артисту не стало. Он прошел длительный курс реабилитации, но боль по-прежнему мешала жизнь. На днях стало известно, что из-за стремительно ухудшающегося состояния здоровья Антонов был вынужден покинуть Россию. Однако вернулся очень быстро. Певец признался – врачи лишь тяжело вздыхают.

Юрий Антонов рассказал, что заграницей ему не сказали ничего нового. Врачи выявили причину боли, но устранить ее не могут. По его словам, медики провели сложнейшую операцию, после которой образовались рубцы. Именно из-за них теперь при ходьбе возникает дискомфорт в ноге.

Артист признался, что теперь не видит смысла ездить в Австрию, так как российские медики ничем не отличаются от иностранных. Он планирует оставаться в России и проходить все необходимые процедуры, чтобы восстановиться.

Однако после последней поездки заграницу оптимизма у певца поубавилось. Всегда сохранявший бодрый настрой Антонов теперь признается, что потерял три года из-за ноги. Он до сих пор не может участвовать в концертах и посещать светские мероприятия. Артиста очень расстраивает тот факт, что ему приходится отказываться от выступлений и вечеринок, так как боль не позволяет ему работать.

Напомним, что за три года Юрий Антонов лишь раз появился на публике. Мы публиковали редкие кадры артиста с премии «Золотой граммофон».