Редкий выход: Антонов впервые появился на публике после тяжелой операции

Певец исполнил на сцене Кремлевского дворца свой самый известный хит «Поверь в мечту», а также представил новую песню «Любимая, спаси меня» в дуэте с Григорием Лепсом.

Юрий Михайлович несколько лет страдает от тяжелых болей в колене и перенес несколько сложных операций. Стало заметно, что артисту нелегко даются публичные выходы и общение с прессой. Артист передвигается с тростью, но старается не падать духом.

«Мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава. Операция шла более трех часов! Очень болезненная!» — рассказывал артист, сообщает KP.RU.

Напомним, что в 2018 году у артиста случился разрыв мениска. Из-за этого певцу пришлось долгое время восстанавливаться в загородном доме в Подмосковье и постоянно навещать врачей. Помимо лечения музыканту было проведено еще несколько операций на колене.