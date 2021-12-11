Редкий выход: Антонов впервые появился на публике после тяжелой операции
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @yuryantonov_official/Instagram
Антонов рассказал журналистам, что переживает упадок сил из-за пандемии коронавируса и последний год чувствует себя неважно.
«Здоровье, возраст, через два месяца мне 77 лет. Год для всех неудачный. Что говорить… пандемия, карантины. Это печально для человека свободной профессии», — пожаловался Юрий «Пятому каналу».
Певец исполнил на сцене Кремлевского дворца свой самый известный хит «Поверь в мечту», а также представил новую песню «Любимая, спаси меня» в дуэте с Григорием Лепсом.
Юрий Михайлович несколько лет страдает от тяжелых болей в колене и перенес несколько сложных операций. Стало заметно, что артисту нелегко даются публичные выходы и общение с прессой. Артист передвигается с тростью, но старается не падать духом.
«Мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава. Операция шла более трех часов! Очень болезненная!» — рассказывал артист, сообщает KP.RU.
Напомним, что в 2018 году у артиста случился разрыв мениска. Из-за этого певцу пришлось долгое время восстанавливаться в загородном доме в Подмосковье и постоянно навещать врачей. Помимо лечения музыканту было проведено еще несколько операций на колене.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru, Global Look Press