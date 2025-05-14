Вернувшиеся в РФ Цекало и Эрвин вышли в свет и общались с гостями на английском

Проживающий в США продюсер Александр Цекало впервые за несколько лет прилетел в Россию и посетил светское мероприятие. Компанию ему составила жена, художница из Казахстана Дарина Эрвин, которая предпочла не общаться на русском языке.

Telegram-канал «Звездач» опубликовал короткий видеоролик, на кадрах которого запечатлен 64-летний продюсер в обнимку с 34-летней женой. Дарина пребывала в приподнятом настроении и раздавала комплименты гостям мероприятия на английском языке. Сам Цекало при этом хранил молчание.

Пользователи Сети раскритиковали знаменитостей за общение на английском языке, однако не исключено, что собеседница Цекало и Эрвин могла быть иностранкой. Женщина осталась за кадром.

Напомним, в 2018 году ради молодой возлюбленной Цекало оставил детей и жену, сестру экс-солистки «ВИА Гра» Веры Брежневой Викторию Галушку. В 2020 году продюсер женился на Эрвин и пара эмигрировала в США.

Ранее Александр Цекало прервал многолетнее молчание и опроверг слухи о разводе с Дариной Эрвин. Он выразил уверенность, что красоту и талант его молодой жены обсуждают, так как она яркая личность, в отличие от бывшей супруги Виктории Галушки. При этом сестру экс-супруги, Веру Брежневу продюсер назвал «псевдопевицей».