«Зависть»: Александр Цекало опроверг развод с Дариной Эрвин и высмеял экс-жену Галушку

Уехавший в США продюсер Александр Цекало прервал многолетнее молчание и опроверг слухи о разводе с художницей Дариной Эрвин. Он выразил уверенность, что красоту и талант его молодой жены обсуждают, так как она яркая личность, в отличие от бывшей супруги Виктории Галушки.

«У нас все прекрасно, и разводиться мы, к сожалению для некоторых, не планируем. Смешно наблюдать, как люди не устают придумывать о нас какие-то сплетни. Еще смешнее, что многие "друзья" уже успели проявиться с соболезнованиями так тепло, как будто ждали этого всю жизнь. Но, честно говоря, я их понимаю: Даришина красота и талант действительно вызывают зависть», — рассказал Цекало в беседе с Super.ru.

Он с гордостью заявил, что Дарина стала объектом внимания, который многим не дает покоя. Продолжая разговор о бывшей жене, Цекало вновь решил ее уколоть, отметив, что Галушку вспоминают только как сестру экс-солистки «ВИА Гра» Веры Брежневой. При этом саму Брежневу продюсер назвал «псевдопевицей».

По словам Цекало, он отдал бывшей жене дом в элитном поселке на Рублево-Успенском шоссе, так как от брака остались 16-летняя дочь и 12-летний сын. При этом Галушка особняк продала, породив слухи о том, что от недвижимости якобы избавился сам продюсер.

«Это решение не имеет ко мне никакого отношения», — заверил Цекало.

Ранее 63-летний Александр Цекало принял участие в документальном фильме о сериале «Мажор». В соцсетях отметили, что мужчина поседел и прибавил в весе.