Отец Шарлота объяснил сжигание российского паспорта травмой, нанесенной матерью

Певец Шарлот сжег паспорт из-за травмы, нанесенной ему матерью в детстве. Соответствующим предположением поделился отец артиста Валерий Шарлот.

Его комментарий приводит ИА Регнум.

По словам мужчины, в детстве мать плохо относилась к ребенку и его брату-близнец, била мальчиков.

«У парней детская травма… У меня свой бизнес, я для Эдика и его брата-близнеца всё делал», - сообщил Валерий и добавил, что Эдуард жил с ним и его новой женой в Самаре.

Потом он уезжал в Санкт-Петербург и Москву. Спустя время артист резко отправился за границу и не попрощался с родными. До сих пор Шарлот не общается с отцом, хотя обижаться ему не на что, считает родственник.

Отец осудил, что сын сжег российский паспорт. Он назвал этот поступок «отвратительным» и считает, что если и уезжать, то «тихо».

«Может, дело в детской травме? В матери, которая избивала братьев? Не знаю», - размышлял мужчина.

Он не видит смысла в возвращении певца из-за границы, и считает, что сыну лучше сейчас находиться там.

Ранее сообщалось, что Шарлоту грозит до 5 лет лишения свободы за сжигание паспорта.