Вернувшегося на ТВ Филиппа Киркорова после поездки в ДНР снова «отменили»: что случилось

Певца Филиппа Киркорова снова «отменили». Произошло это уже после того, как он отправился в ДНР и смог вернуться на российское телевидение. Как стало известно Kp.ru, его внести в санкционные списки.

По данным СМИ, 23 февраля Филиппа «поздравили» в МВД Австралии. Были опубликованы новые документы с ограничениями для граждан РФ, в которые вошел и исполнитель хита «Цвет настроения синий». А все из-за того, что он открыто выступил в поддержку России в конфликте с Украиной.

Отметим, что, кроме Киркорова, в списках теперь числятся Николай Басков, Олег Газманов, Александр Залдастанов, Тина Канделаки и другие.

К слову, свою позицию Филипп высказал после того, как столкнулся с проблемами после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Из-за этого он лишился работы не только на сцене, но и на телевидении. Сначала он записал публичные извинения, а затем поехал с концертом в ДНР. Это помогло ему очистить репутацию и вновь приступить к съемкам. Так, он за последний месяц появился в шоу «Маска», «Конфетка», а также выступил на «Золотом Граммофоне» в Санкт-Петербурге.

Ранее Филипп Киркоров высказался о звезде «Слова пацана» Никите Кологривом.